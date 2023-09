Il ’tesoretto’ del Comune. Il bilancio sarà ridefinito

Con un recente provvedimento, la maggioranza di centrodestra, che governa la cittadina lagunare, ha approvato il documento unico di programmazione economica per gli esercizi 2023-2025 dell’amministrazione comunale di Orbetello. Di pari passo sono state registrate maggiori entrate incassate dal Comune con conseguente necessità di provvedere all’adeguamento degli stanziamenti previsti a bilancio. Maggiori incassi inerenti al recupero delle sanzioni del codice della strada. Aumento degli stanziamenti in entrate per pratiche edilizie, urbanistiche e sanzioni in questo settore. Avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione del 2022 per lavori pubblici e manuitenzioni. Maggiori entrate sono state registrate anche per il sociale, proveniente sia da parte dello Stato che dalla Regione Toscana. Più soldi anche dal fondo assistenza autonomia alunni con disabilità. La giunta ha così deciso di procedere a una varizione al bilancio 2023-2025, e di dare atto che sono conservati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dal bilancio generale. Le maggiori entrate andranno a favore di interventi nel settore dei lavori pubblici, contributi al Consorzio di bonifica, finanziamenti urgenti per l’evento "Gustatus i Sapori del Gusto" di fine ottobre. Ed ancora, intervento straordinario di pulizia e sistemazione di piazza del Popolo. L’avanzo del 2022 nel settore lavori pubblici e manutenzioni, che ora sarà reinvestito è stato di 74.187,40 euro. Per il decoro urbano saranno reinvestiti i 16.499 euro risparmiati nel 2022. Per il Consorzio di Bonfica si era risparmiato 7.500 euro. La delibera di giunta con le variazioni di spesa in entrata e conseguentemente in uscita sarà ora portata a ratifica nel prossimo Consiglio comunale.

Michele Casalini