Il teatro del baratto

Oggi prima giornata del festival "A Veglia Teatro del Baratto" di Manciano, festival di teatro, arte, musica e letteratura, dove il biglietto d’ingresso non è monetario, bensì un dono: olio, vino, formaggio, miele da dare agli artisti. Ad iniziare sarà il poeta, filosofo e scrittore Rumi Crippa che dalle 16.30 alle 18.30 terrà il laboratorio Meditando la Poesia. Alle 19.30 sulla terrazza della trattoria Il Rifugio a Manciano, il Coro dei cantori di Sèmia e i Misticanti Popolari rallegreranno il festival con canti popolari. Per il teatro è atteso lo storyteller e performer comico Claudio Morici con Sette racconti al metro quadro, in casa di Aldo e Mietta Cavoli.