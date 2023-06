Il solstizio d’estate visto in Cattedrale

Nato come un evento per pochi appassionati, il solstizio d’estate osservato dalle navate della cattedrale di San Pietro di Sovana è diventato un appuntamento fisso e ogni anno richiama un numero sempre maggiore di persone. Domani l’evento si ripete. L’appuntamento è alle 5 del mattino nella cattedrale di Sovana. L’incanto della levata del sole visto dall’interno della cattedrale sarà commentato da Antonello Carrucoli e sarà accompagnato da un sottofondo di musica gregoriana. Alle 6 il primo raggio di sole entra dalla monofora dietro l’altare, all’inizio è solo una fessura di luce, poi lentamente sempre più nitida fino a che si proietta al centro, sulla parete opposta in fondo alla chiesa, sopra l’affresco di un crocifisso. Intorno alle 6.30 il raggio di sole, piano piano, si sposta sulla sinistra fino a baciare una per una tutte le colonne. Uno spettacolo che ogni anno riesce a stupire il pubblico presente.