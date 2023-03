Il sogno azzurro di Federico Giovane santostefanese al raduno Under 15

Un giocatore delle giovanili dell’Argentario Basket in nazionale. Il raduno della nazionale Under 15 della sezione centro-Italia, iniziato ieri a San Vincenzo in provincia di Livorno, durerà fino a domani. E, per la prima volta in assoluto, è rappresentata anche la società del promontorio con uno dei suoi migliori talenti: si tratta di Federico Costaglione, giovane santostefanese che di ruolo fa il playmaker, ma dalla grande duttilità in tutti i ruoli del campo. Può infatti giocare in quasi tutte le posizioni all’interno di un quintetto, cosa che gli permette di avere anche una grande dote realizzativa sia da due che da tre punti, oltre a un’ottima abilità nel costruire l’azione e fornire assist ai compagni. Una chiamata che premia così sia il ragazzo, che affronta un’esperienza di livello come quella con la nazionale italiana, ma anche la società argentarina, con questa bella notizia in una stagione dove tutte le compagini stanno giocando ad altissimi livelli. Compresa la formazione Under 15 dove milita Costaglione, che affronta il campionato nazionale assieme alle migliori formazioni della Toscana e della provincia di La Spezia in Liguria. "Vengono così premiati anche i grandi sacrifici da parte di tutta la sua famiglia – commenta il presidente dell’Argentario Basket Roberto Verdile –. Si tratta di una vetrina importantissima che premia il lavoro svolto sin qui da Federico, un ragazzo veramente talentuoso e dal sicuro avvenire. Adesso avrà maggiormente gli occhi puntati degli addetti ai lavori, anche se ci ha detto di voler continuare a giocare con i colori dell’Argentario Basket. Intanto la società gli fa i migliori auguri per questa bellissima esperienza che andrà ad affrontare nel raduno della nazionale". Federico Costaglione ha fatto tutta la trafila delle selezioni regionali e con la rappresentativa, giocando in diversi tornei. Al termine del raduno verranno poi scelti i 16 giocatori del team azzurro Under 15 al completo. "È stato selezionato per le sue qualità – prosegue –. È un ragazzo in gamba, sa portare bene palla ma è anche un terminale offensivo con tanti punti nelle mani. È cresciuto fisicamente ed è un ragazzo serio, un ottimo studente. Siamo orgogliosi perché è la prima volta per la nostra società di avere un giocatore nel giro della nazionale. Comunque stiamo facendo bene in tutti i campionati a cui partecipano le nostre squadre. Ed è molto forte anche la sorella Elena, che gioca nella nostra squadra femminile".

Andrea Capitani