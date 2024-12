Il sindaco sbotta e scrive alla Regione: "Le autorizzazioni sono da rivedere"

"Ho chiesto un riesame urgente delle autorizzazioni degli impianti a biogas affinché vengano individuate soluzioni concrete per eliminare o ridurre sensibilmente l’emissione di odori molesti e tutelare la salute e il benessere della popolazione grossetana. La Regione deve prenderne atto". Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il primo cittadino del capoluogo ha infatti inviato una missiva al governatore Eugenio Giani, all’assessore alle Attività produttive Leonardo Marras e all’assessore all’Ambiente Monia Monni. "Quella mandata in queste ore – insiste il sindaco – è l’ennesima nota che spedisco alla Regione portando negli uffici di competenza la voce di centinaia di cittadini che hanno rivolto a me le loro segnalazioni di disagio per gli odori nauseabondi che compromettono il benessere delle persone e l’ambiente urbano. L’Amministrazione comunale, lo ricordo e sottolineo, ha già attivato iniziative per fronteggiare il problema, tra cui la stipula di un protocollo volontario con otto impianti intorno alla città, siglato nel 2021. Ma, nonostante gli sforzi, la situazione non ha mostrato segnali di significativo miglioramento, anzi. E visto che non è mai stata mia intenzione voltarmi dall’altra parte e far finta di non vedere i problemi, intendo porre fine a questa situazione e invito dunque la Regione a fare il proprio dovere". Il sindaco richiama all’unità: "So che anche le opposizioni incalzano su questo. Una volta tanto chiedo loro di fare fronte comune e rivolgere, assieme a me, le loro richieste direttamente all’istituzione che più di ogni altra può risolvere tutto: la Regione. Io ce la sto mettendo tutta e invito chiunque voglia scrivere la parola fine su questa vicenda a lavorare in questa direzione. Per Grosseto".