Il sindaco Romina Sani fa il punto sulle opere pubbliche

A meno di un anno dalla fine del mandato da sindaco, Romina Sani, primo cittadino di Cinigiano fa il punto sulle opere pubbliche. Ammonta a 1 milione e mezzo di euro la cifra destinata agli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e per il consolidamento della parte più alta del capoluogo. "Interventi – spiega Romina Sani – in parte già realizzati e in parte in corso, previsti dal piano delle opere pubbliche con l’obiettivo di rendere scuole, impianti sportivi e altre strutture al servizio della comunità più efficienti nel risparmio di energia". Sono stati completati i lavori al teatro comunale e alla scuola dell’infanzia di Cinigiano. Per il rifacimento della copertura del teatro l’investimento complessivo è di circa 95mila euro, 88mila euro dei quali finanziati dal FAR Maremma e il resto con risorse proprie del Comune. Il completamento delle opere di riqualificazione energetica e di adeguamento alle normative per la scuola dell’infanzia del capoluogo è stato possibile grazie a un contributo di circa 260.000 euro da parte della Regione Toscana. Sono invece in corso i lavori di consolidamento del cimitero del capoluogo, finanziati dalla Regione Toscana (contributo di 445.000 euro), i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’area tra via Zancona e via Piagge nella parte alta del capoluogo - il Cassero (165.000 euro) e i lavori per la messa in sicurezza e l’agibilità della scuola primaria di Cinigiano, finanziati con un contributo di 330mila euro, in parte erogati dal Ministero dell’Interno. Lavori per l’efficientamento energetico anche per il campo sportivo di Cinigiano, in questo caso si parla di un importo complessivo di 50mila euro.