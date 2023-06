‘Il sindaco Ortelli si dimetta’ Lo chiede l’opposizione

"Il sindaco Sergio Ortelli deve dimettersi". E’ la richiesta presentata dai consiglieri di minoranza di Isola del Giglio, Guido Cossu e Armando Schiaffino (Progetto Giglio), dopo il sequestro del porticciolo abusivo al Campese per cui la procura ha indagato 19 persone, tra cui i consiglieri di maggioranza euno di minoranza e lo stesso primo cittadino. Secondo Cossu e Schiaffino "Si sono prefigurati danni di immagine ed economici alle attività turistiche, commerciali e artigianali connesse alla mancata approvazione del Piano di utilizzo aree demaniali". I consiglieri "con numerose precedenti interrogazioni consiliari, ultima quella del 17 novembre 2021, nata per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione Comunale circa l’elaborazione del Piano Operativo, le strategie e i tempi per la sua adozione e approvazione chiedevamo di conoscere le ragioni della mancata adozione del Piano Operativo e di chi fossero le responsabilità per il perdurare dell’assenza di questo strumento vitale per il Comune, nonché la richiesta alle società ed ai tecnici incaricati della redazione del Piano Operativo, di una Relazione sulle segnalazioni". Secondo l’opposizione a tali richieste "il sindaco ha ritenuto di non dover rispondere ma considerato che il piano Operativo, insieme agli altri strumenti urbanistici, e tra questi anche il piano di utilizzo delle aree demaniali, avrebbe dovuto costituire una delle più importanti attività che questa Amministrazione doveva portare avanti, senza ulteriore indugio", Il Piano operativo infatti "riguarda l’attività urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale e, ovvero affronta tutte le questioni legate allo sviluppo del territorio, alla sua gestione e alla pianificazione e che la fase di redazione del piano operativo deve essere doverosamente accompagnata da un percorso di comunicazione e partecipazione con i cittadini". La minoranza prosegue: "Nei giorni scorsi la Magistratura, attraverso la Guardia Costiera e i Carabinieri ha messo sotto sequestro il porticciolo e diverse imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo antistante la Torre Medicea di Giglio Campese - dicono Cossu e Schiaffino – la vicenda, conseguente alla mancata approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali, la cui piena e completa responsabilità è da attribuire al sindaco, incapace di portare avanti l’attività urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale, ha già provocato danni economici irreversibili e di immagine a un territorio con preminente vocazione turistica". Cossu e Schiaffino chiudono: "La situazione risulta grave e seria. Chiediamo a Sergio Ortelli di considerare chiusa la sua esperienza amministrativa e politica e dare la parola al popolo sovrano per andare immediatamente ad una consultazione elettorale".