"Il sindaco di Pitigliano incontra i commercianti: la lettera scuote la politica locale"

La lettera degli oltre 80 commercianti ha scosso la politica locale, così dopo la risposta del primo cittadino sono arrivate anche le reazioni di consiglieri di opposizione secondo i quali l’amministrazione comunale non deve sottovalutare il problema, anzi se ne deve far carico e organizzare un’assemblea pubblica, così come chiedno appunto i commercianti.

"Dispiace constatare che le riflessioni del sindaco Giovanni Gentili (nella foto) assomigliano ad un disco che ripete sempre i soliti brani, ad esempio prendere ogni riflessione come un fatto personale. Per fugare ogni dubbio e per evitare che il sindaco strumentalizzi iniziative così importanti come quella messa in campo da più di 80 imprenditori di Pitigliano, anche noi proponiamo al sindaco di convocare un’assemblea pubblica e di dare la parola ai cittadini per fare il punto sulle riflessioni poste dal documento. Ci auguriamo che almeno l’assessore alle Attività produttive senta il bisogno di prendere le distanze dalle parole del sindaco".