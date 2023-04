"Il Silenzio", spettacolo sulla liuteria

Domani alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo la compagnia "Teatro Insonne" presenterà al pubblico uno spettacolo dedicato all’affascinante mondo della liuteria: "Il silenzio". Partendo dalla famiglia Amati, i primi che nella metà del Millecinquecento concepirono il violino così come lo conosciamo ancora oggi, il racconto si snoderà fino a far luce sul più grande liutaio di tutti i tempi, il cremonese Antonio Stradivari. L’attore Matteo Fantoni, solo in scena, accompagna gli spettatori alla scoperta di questo strumento straordinario, tra legni e corde: un racconto affascinante e divertente al tempo stesso. L’obiettivo di Fantoni, attore, pedagogo, mascheraio, disegnatore di luci e liutaio, è quello di avvicinare il grande pubblico al mondo della liuteria, ma al tempo stesso smontare il mito che la dipinge come un’arte difficile e irraggiungibile. Tra suoni, legni, pialle e altri strumenti di lavoro "Il Silenzio" invita il pubblico a riflettere sul rischio della mitizzazione e su quanto sia importante non idealizzare i grandi maestri, di ogni arte. "Ho deciso di provare a rompere lo schema – dichiara Fantoni – mostrando agli spettatori che se desideri realizzare qualcosa puoi farlo, senza necessità di paragonarsi a nessuno".