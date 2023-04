Il settore sociale Canoni di locazione Nessun bando per contributi pubblici

Per quest’anno niente bando per l’erogazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione. Lo ha deliberato la Giunta comunale e lo ha fatto prendendo atto che dal Governo e dalla Regione non arriveranno risorse per attivare questi contributi. Una rinuncia, quella da parte del Comune amiatino, come si legge nella delibera di Giunta, frutto di decisioni provenienti dall’alto perché la legge di Bilancio 2023 non ha finanziato il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti e la Regione Toscana, allo stato attuale, non è in condizione di disporre di risorse proprie per compensare, neanche parzialmente l’assenza dei finanziamenti nazionali.

"Malgrado l’assenza dei finanziamenti statali il Comune poteva prevedere risorse proprie – dice il sindaco Michele Bartalini –, ma non avevamo avanzi di bilancio".

"Lo scorso anno sono state circa 15 le famiglie che hanno ricevuto questo aiuto – spiega il sindaco –. Nel 2022 il contributo per i canoni di affitto comprendeva anche altri bonus, come ad esempio quello per la Tari. Purtroppo il nostro Comune non ha residui relativi agli anni precedenti destinati all’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e non ha neanche a disposizione delle risorse da destinare per tale scopo".

Lo scorso anno le famiglie che hanno potuto usufruire di questo bonus, hanno ottenuto, una tantum, una cifra di circa 300 euro. "Detto ciò contiamo di aiutare le realtà familiari economicamente precarie con altre forme di sostegno – conclude il sindaco –, ad esempio con buoni spesa e fondi per sostenere il pagamento della Tari. Siamo in attesa di contributi ministeriali e regionali".

