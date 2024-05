"Il Sentiero di Davide Lazzaretti". Al via il secondo step del progetto

Nel comune di Arcidosso studenti, protezione civile ed esperti di sentieri e turismo outdoor hanno lavorato a un progetto che rappresenta un’unicità. La giornata di sabato segna la partenza del secondo step del coinvolgente progetto "Il Sentiero di Davide Lazzaretti", realizzato dagli studenti della classe seconda A dell’Istituto Tecnico Elettronico Polo Amiata Ovest, in collaborazione con la Protezione Civile Amiata Ovest. L’iniziativa, coordinata dal dottor Michele Arezzini, esperto nella progettazione di piani di sviluppo turistico e supportato dalla professoressa Sara Fatarella e dallo staff di insegnanti, mira a coinvolgere e formare i giovani partendo da un progetto reale che li guiderà dalla teoria alla pratica. Questo progetto è un vero e proprio viaggio attraverso la valorizzazione del territorio, promuovendo Arcidosso in tutti i suoi aspetti storici, ambientali, naturalistici, sociali e culturali. Il supporto del Comune e ai volontari della Protezione Civile Amiata Ovest è stato fondamentale per dare vita a questa visione. Prepararsi a vivere un’avventura unica sul Monte Labro partendo da Davide Lazzaretti è solo l’inizio di questa esperienza con la realizzazione di un percorso a tema che accompagnerà gli studenti e i futuri viaggiatori a scoprire le bellezze naturali del Comune di Arcidosso come la Riserva Naturale del Monte Labro, la torre Giurisdavidica la Comunità Dzog- Chen Merigar e i musei a loro dedicati, in un percorso unico in Toscana racchiuso in 12 chilometri e adatto a tutti famiglie con bambini comprese. A fine mese sarà prevista la messa in opera simbolicamente della prima freccia e un’escursione sulla prima tappa Arcidosso -Merigar con gli studenti che hanno lavorato sul progetto. "Valorizzare i percorsi che collegano tutti i paesi dell’Amiata è fondamentale – sottolinea Arezzini - per sviluppare una rete e una visione turistica comune. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione e promuovere servizi turistici innovativi e coordinati partendo dalla formazione dei giovanissimi. Già nel 2018, abbiamo creato la prima rete dei sentieri del Monte Amiata che collegava tutti i paesi e la montagna alle due vie principali, la Francigena e la Via Clodia, gettando le basi per ciò che oggi è diventata una realtà concreta".