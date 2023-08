"Il secolo verde". E’ questo il titolo del nuovo libro scritto "per salvare il clima, tra propaganda e realtà" di Francesco Rutelli che prsenterà domani sera ai "Notturni letterari" in via Caravaggio 9 a Porto Ercole. L’incontro è stato organizzato dall’Orto Botanico Corsini a Monte Argentario. Modera il dibattito Flavia Giacobbe, direttore "Formiche". Interverrà Pieluigi Sassi, presidente di Earth Day. Per qualsiasi informazione e prenotazione sarà possibile telefonare al 331-4172072. Oppure via e-mail a [email protected]