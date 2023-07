"Il Sant’Andrea rimane un punto di riferimento"

"Un’importante occasione di confronto e approfondimento sull’ospedale di Massa Marittima, una struttura che nonostante alcune difficoltà dimostra di raggiungere importanti risultati". Così l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, ha definito la sua visita al Sant’Andrea finalizzata a valutare direttamente lo stato delle strutture sanitarie e incontrare il personale medico e infermieristico. In primis, l’assessore ha voluto incontrare i professionisti del presidio per ascoltare le loro istanze e mettersi a disposizione, impegnandosi a valutare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze emerse. Ha discusso con i dirigenti ospedalieri e il personale delle sfide e delle opportunità che il sistema sanitario locale affronta attualmente. Investire risorse adeguate per potenziare la struttura ospedaliera, assicurare una maggiore dotazione di personale, migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e al contempo maggiori efficienza ed efficacia nell’erogazione delle cure, sono i concetti principali che sintetizzano l’impegno preso. "Questa visita rappresenta un importante segnale di attenzione alle necessità sanitarie della comunità locale – ha detto il Dg D’Urso – Nonostante alcuni punti critici, su cui stiamo lavorando e che nessuno nega, il Sant’Andrea è e resterà una struttura di riferimento per la zona. I volumi di attività chirurgica, di visite e delle specialistiche si mantengono pari o addirittura superiori a quelle del 2019. Siamo consapevoli delle difficoltà persistenti, alcune, come la carenza di medici, indipendenti dalla nostra volontà, ma nonostante ciò, il Sant’Andrea si conferma un ospedale che garantisce ottimi standard. Rassicuriamo gli abitanti del territorio che l’attenzione per questa zona da parte dell’Azienda resta alta".