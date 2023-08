Il rock di Lucio Corsi stasera al Castello il cantante di Vetulonia

Si accendono le luci del Castello di Scarlino per il ritorno di uno dei maremmani più attesi dell’estate. Oggi alle 21.30, infatti, sarà la musica di Lucio Corsi ad animare l’estate scarlinese per il secondo spettacolo della rassegna musicale "Castello d’Autore". Dopo essersi esibito al Firenze Rocks il 17 giugno scorso, aprendo la serata degli Who, il cantautore di Vetulonia torna in concerto in Maremma. Uno dei principali artisti della scena contemporanea che porterà un mix di rock, glam e psichedelia, esibendosi live.