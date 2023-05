Il rione Piazza d’armi ha conquistato la "Corsa dei barchini"

Il rione Pazza d’Armi si aggiudica la 111^ edizione della "Corsa dei barchini". Alle sue spalle si piazzano, nell’ordine, il rione Duomo, il rione Stazione, il rione Porto, e infine il rione Neghelli. E’ tornata, nell’entusiasmo generale, la tradizionale "Corsa dei barchini" di Orbetello, che è stata disputata nel campo di regata allestito nella laguna di levante, davanti alla Polveriera Guzman. Da percorrere cinque "vasche" per un totale di 1200 metri in acqua.

Ha vinto, dopo una battaglia caratterizzata a forza di braccia, di remi e di fiato, l’equipaggio del rione Piazza D’Armi, che era composto da Giorgio Stronchi al timone, Gian Luca Santi prima voga e Claudio Piro seconda voga. In seconda posizione il Duomo con Roberto Angeloni, Massimiliano e Bruno Fortunato. Terzo posto per Orbetello Scalo, armo composto da Valerio Lo Porto, Marco Caretta, Andrea Santi. Quarto Il Porto con Diego Benedetti, Pietro Di Maria, Valerio Capitani. In ultima posizione il rione Neghelli con l’equipaggio composto da Renato Angeloni, Cristiano Capitani e Davide Santi.

In acqua, per questa antica manifestazione, le storiche barche dei pescatori, ora restaurate, in rappresentanza dei cinque rioni Orbetello: Duomo, Porto, Piazza D’Armi, Neghelli e Stazione. "La nostra volontà è quella di valorizzare questa manifestazione – ha dichiarato a fine gara Gian Luca Santi, presidente dell’associazione organizzatrice – in modo che torni ad essere uno degli eventi principali delle feste orbetellane del mese di maggio". Michele Casalini