Il ricordo di Ibba, che "salvò" l’Arco di Bacco

"In occasione del centenario della nascita di Luciano Ibba – dicono il sindaco Massimo Fedeli e l’assessore alla cultura Manuela Pacchini – abbiamo ritenuto opportuno e doveroso dedicare una targa al ricordo di quanto ci ha lasciato con le sue opere come testimonianza delle sue capacità artistiche e storiche. E’ grazie a lui se durante i lavori di costruzione del nuovo palazzo civico di Bibbona non è stato demolito l’Arco di Bacco, uno dei nostri monumenti più antichi, consentendogli di sopravvivere ai suoi primi 700 anni e destinandolo al futuro".