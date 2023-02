Il reparto Nos Fiore all’occhiello contro la droga

Sono diversi i reparti della Polizia municipale: il "reparto Nos" (Nucleo Operativo Sicurezza), si orienta verso gli interventi di contrasto alla microcriminalità ed allo spaccio di stupefacenti: 94 sono state le persone foto-segnalate nel 2022 (+40 rispetto al 2021). Nel corso dell’anno sono state denunciate 21 persone per reati in materia di immigrazione e 36 in materia di stupefacenti. In materia di stupefacenti, da segnalare anche il numero di sequestri di sostanze in notevole aumento: 42 nell’anno 2022 a fronte dei 14 nell’anno precedente (+28) ed il numero di persone segnalate alla Prefettura (15 nell’anno 2022 rispetto ai 6 del 2021). Il numero delle persone controllate complessivamente nel corso dell’anno, 1425, rispetto alle 394 dell’anno 2021. Il reparto di Polizia giudiziaria e Specialistiche ha fatto registrare un aumento delle notizie di reato: 236 del 2022 (+58), così come le attività di Pg delegate dalla Procura che nel 2022 sono state 570 a fronte delle 360 del 2021 (+210). Non da meno è stato l’impegno in materia ambientale ed edilizia che nel 2022 ha visto denunciate 42 persone e lo svolgimento di 70 controlli in materia ambientale. Il "reparto Quartieri di prossimità" racchiude in sé l’attività di informazione, accertamento e presenza sul territorio. Le informative anagrafiche (che nel 2022 sono state 4468 rispetto alle 3857 del 2021 con un incremento di 611 procedimenti conclusi); i pareri in materia di occupazione suolo pubblico, insegne pubblicitarie e richieste provenienti dagli uffici comunali o da altri enti ed istituzioni che, in totale, si sono sostanziati in 1107 procedimenti, con un calo rispetto al 2021, quando i procedimenti totali erano stati 1485.