Il regista Vicari presenta "Orlando" e l’"Immortale"

Dopo le tappe toscane a Firenze, Poggibonsi e Follonica, il regista Daniele Vicari arriva anche a Grosseto. Oggi l’autore di “Diaz” sarà al cinema Stella per un doppio appuntamento organizzato con "Clorofilla", "Quanto Basta" e "Storie di cinema": quello che lo vede come regista di “Orlando”, il film in sala fino a domenica, e anche come scrittore del libro “Il cinema, l’immortale”. Il film è in programma nei consueti orari delle 17 e 21.15. Vicari poi racconterà il libro insieme ad Alessio Brizzi.