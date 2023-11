Il ragazzino ritrovato a Perugia . Cristiano rintracciato dai carabinieri con un amico in un "McDonald"

E’ stato ritrovato dai carabinieri con un amico nei pressi di un McDonald di Perugia, Cristiano Giordano, il dodicenne che era scomparso lunedì dall’istituto comprensivo di Albinia. Cristiano da un po’ di tempo vive nella comunità terapeutica per minori "Crisalide", che si trova a Colloecchio, nel Parco della Maremma, nel comune di Magliano in Toscana. E lunedì mattina insieme a un compagno di scuola, durante la ricreazione, si era allontanato dalla scuola, scappando dalla scala antincendio dell’istituto. Subito avvisato il padre, che ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Perugia. "Una bellissima notizia", non aggiunge altro il genitore. Il ragazzino è in buone condizioni. Sul suo caso indagava la magistratura toscana, che era comunque in contatto con quella umbra e con le diverse forze di polizia. Resta da capire dove e con chi il ragazzo abbia trascorso questi cinque giorni; l’importante comunque è che l’incubo sia finito e stia bene.

Lunghe, inevitabilmente, le verifiche dei carabinieri per ricostruire con esattezza un a vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la famiglia e due comunità, quella grossetana e l’altra di Spello, dove vive la famiglia del ragazzino.

Un comune di quasi diecimila abitanti, Spello, che da lunedì scorso viveva " sospeso". La notizia della scomparsa di Cristiano Giordano, che da qualche anno è arrivato a Spello insieme al padre Luigi, aveva suscitato preoccupazione. Cristiano ha 12 anni ed era scomparso dalla comunità maremmana Crisalide, dove era ospitato da qualche mese, ma a Spello lo conoscono bene e tutti erano in attesa di buone notizie. Fino allo scorso anno, Cristiano frequentava la scuola media a Spello. "Certo che c’è preoccupazione – così in mattinata, prima del ritrovamento, la dirigente scolastica Maria Grazia Giampè –, perché Cristiano è una persona che conosciamo tutti e che tutti hanno nel cuore". Un carattere non facile, raccontano in città. "Era com’è – aveva aggiunto la dirigente scolastica – , ognuno di noi è una persona unica e apprezzabile per quello che è". Ma adesso Cristiano è tornato e l’incubo è finito.