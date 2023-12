Il questore Mannoni ha fatto visita ai piccoli degenti di Pediatria

Il questore Antonio Mannoni, in occasione delle festività natalizie ha fatto visita alla Pediatria del Misericordia. Il questore, che è stato accolto con grande entusiasmo dai bambini, ha portato in dono cappellini, zainetti, matite per colorare, albi da colorare ed altri gadgets della Polizia di Stato. Mannoni ha fatto gli auguri di Natale ai piccoli degenti, augurando a tutti un pronto ritorno a casa. ll questore ha poi incontrato medici e infermieri ringraziandoli per il loro operato quotidiano.