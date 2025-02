Il quartetto Gynaikos in concerto

Quattro ragazze tra 18 e 20 anni, unite dalla passione per la musica e dall’entusiasmo nel suonare insieme. È il quartetto Gynaikos e sarà protagonista del nuovo concerto del festival "Giovani in musica" organizzato da Agimus nell’ambito del progetto "Attraverso i suoni" con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio dell’assessorato al Sociale del Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cr Firenze e Castagneto Banca 1910. L’appuntamento è per oggi alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto (ingresso gratuito). Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Beethoven e Prokofieff.

Il quartetto Gynaikos (nella foto) è formato da Costanza Gabbrielli e Emma Zebi (violino), Giorgia Bartoccini (viola) e Benedetta Matteoli (violoncello). La formazione è nata nel 2019 alla Scuola di musica di Fiesole, dove ha studiato con i maestri Horvath e Rosadini. Ha esordito nello stesso anno durante la Festa della musica della Scuola di Fiesole e a "Strings City" a Firenze. Nel 2023 il quartetto ha ottenuto il secondo premio al concorso Ispirazioni sonore, ad Acquasparta, Terni. Inoltre le Gynaikos hanno suonato al concerto per il centenario della nascita di Don Milani al Teatro Giotto di Vicchio, alla Camera dei Deputati.