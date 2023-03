Il "Pullman Azzurro" fa tappa nel Golfo, lezione agli studenti

Mercoledì è partita da Follonica con arrivo a Foligno, la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Alla partenza della corsa dei Due Mari era presente anche il "Pullman Azzurro" della Polizia, richiesto da Rcs per il progetto Biciscuola, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli all’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano, al fair play sportivo, oltre che a un’alimentazione equilibrata. L’iniziativa coinvolge, in particolare, i bambini delle scuole primarie di primo grado (6-10 anni) situate nelle località attraversate dalle corse, per trasmettere i valori del ciclismo, dell’educazione ambientale e soprattutto stradale. Ad assicurare il coinvolgimento degli studenti delle scuole follonichesi ci hanno pensato gli agenti della Polizia stradale, che hanno accolto i piccoli a bordo del Pullman Azzurro all’interno del quale sono organizzate le video lezioni sull’educazione stradale, tema di grande utilità anche tra i giovanissimi, pedoni e ciclisti di oggi, automobilisti di domani.