Il programma della giornata

Una giornata ricca di appuntamenti anticiperà la carriera di piazza Garibaldi. Dopo la messa delle 9.30, alle 10.45 si svolgerà il corteo storico per le vie del paese, seguiranno sbandierata delle contrade e benedizione dei cavalli. Alle 16.30 il corteo storico sfilerà in piazza Garibaldi e alle 18 cavalli e fantini faranno ingresso in piazza. La contrada che vincerà la carriera porterà il palio all’interno della chiesa della Madonna delle Grazie per il ringraziamento, alle 19 si svolgerà la tombola e alle 22, sempre in piazza Garibaldi, è in programma lo spettacolo pirotecnico.