Il progetto "We care" per gli studenti. Partecipazione per l’evoluzione civile

Un tuffo dentro la propria anima per riflettere sul concetto di individualità esteso alla collettività. A navigare, pronti ad esplorare se stessi, gli alunni della scuola primaria e secondaria di secondo grado. È proprio a loro rivolto il progetto "We Care - partecipazione, cura e cultura come strumenti per l’evoluzione civile della società" presentato da Teatro Studio sul Bando Festa della Toscana 2023-2024 e sul Bando Cesvot. Con una rotta sulla valorizzazione del proprio essere pronto a mettere piede nella comunità, seguendo l’etica di don Milani seguendo la sua etica di responsabilità. Saranno coinvolte due fasce d’età diverse, con due canali comunicativi differenti, e l’iniziativa sarà decentrata nei comuni. Per i bambini delle scuole primarie sarà il teatro a fare da timoniere, creando l’opportunità di relazioni per diffondere contenuti del vivere quotidiano, attraverso una fiaba. Così "Antonio il demone" sarà sceneggiato dagli attori, coinvolgerà i bambini domenica (alle 9) nel teatro di Boccheggiano e il 26 marzo nel Teatro di Scansano (alle 10). Per i ragazzi delle superiori, saranno due incontri di tre ore, con spunto dalla lettura ‘Lettera ad una professoressa’ nei giorni 5 marzo nella biblioteca comunale di Arcidosso alle 10.30 e l’11 marzo nella sala civica le Stanze a Manciano alle 10. Il titolo dell’iniziativa sarà ‘Cara scuola ti scrivo’, facendo immaginare ai ragazzi la scuola che vorrebbero intrecciando questo desiderio con la realtà scolastica. Hanno presentato l’iniziativa la presidente di teatro studio Daniela Marretti, la dottoressa Claudia Musolesi, Roberta De Marco della segreteria di Teatro Studio, gli attori Luca Pietrini, Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi.