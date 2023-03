Il progetto Stribugliano Ricerche geologiche per le rinnovabili Comitati in allarme

Sull’Amiata piomba un altro progetto di ricerca geotermica con l’obiettivo finale di costruire una nuova centrale a ciclo binario. È denominato "Stribugliano" e insiste per il 53,6% sul comune di Arcidosso, per il 43,8% su quello di Cinigiano e per il 2,6%, su quello di Castel del Piano. In totale sono oltre 70 gli ettari interessati da questa attività e in mezzo ci sono paesi, parchi e riserve nazionali, foreste, fiumi e torrenti. A proporre questo progetto di ricerca è la Gesto Italia Srl, la stessa società che ad oggi è titolare anche del progetto di ricerca geotermica "Montenero". Non solo, l’amministratore unico della società ricopre anche la carica di legale rappresentante della società "Futuro Energia" che è titolare del permesso di ricerche geotermiche di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana. Come si legge nello "studio preliminare ambientale", questo progetto di ricerca rientra all’interno di un’area più ampia già indagata da un’altra società, nell’ambito delle ricerca del progetto "Monte Labbro", decaduto qualche anno fa grazie anche alla determinata opposizione della popolazione di Monticello Amiata e dell’amministrazione comunale. Al momento la Gesto Italia Srl intende avviare un’attività di ricerca preliminare, attraverso rilievo magnetotellurico. Si tratterebbe di attività non invasive poiché verrebbero realizzate in superficie. Anche se in questa fase lo scopo è costituito dalla identificazione di siti potenzialmente adatti per la coltivazione delle risorse geotermiche, le comunità maggiormente interessate e i comitati No Geotermia sono allarmati anche solo dall’idea che in questa area possa nascere una centrale geotermica a ciclo binario e sono già in fase di mobilitazione. Superata questa fase iniziale che dovrebbe durare circa un anno, in base ai risultati ottenuti dalle prospezioni superficiali potrebbe essere redatto un nuovo programma dei lavori per la perforazione dei pozzi esplorativi mirati a verificare l’esistenza della risorsa geotermica. L’ultimo passo dovrebbe essere quello di realizzare una nuova centrale. Intanto il comitato Montenero d’Orcia ha avviato un dialogo con alcuni rappresentanti dei territori coinvolti dal progetto di ricerca "Stribugliano".

Nicola Ciuffoletti