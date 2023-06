"Il progetto ragionevole che chiediamo da anni"

"Non nascondo una certa soddisfazione, dopo oltre 10 anni di lotta in ogni sede contro lo scellerato progetto Sat, vedere riconosciuto che l’alternativa che portavamo in ogni dibattito era l’unica soluzione percorreribile nell’interesse pubblico e non privato".

Così Giuliano Parodi, assessore all’urbanistica del Comune di Piombino ed ex sindaco di Suvereto dopo la riunione operativa dei comuni della Provincia, le attività produttive e tutti gli stakeholder del territorio per analizzare il “nuovo” progetto della Tirrenica sviluppato da Anas (gruppo Rfi) e Regione Toscana. "Chiuso il contenzioso tra Stato e Sat – afferma Parodi – adesso Anas riparte dal suo progetto Anas 2000 ovvero l’adeguamento a 4 corsie categoria B dell’Aurelia da Grosseto sud a Civitavecchia in prosecuzione con la nostra variante Aurelia, strada che non sarà gravata da casello o pedaggio. Inoltre la Regione Toscana investirà 100 milioni sulla manutenzione della variante da Cecina a Grosseto sud.

Dieci anni di lotte che dimostrano che non era il nostro un no di bandiera ma fondato su criticità reali e soprattutto che avevamo un alternativa progettuale che abbiamo portato avanti certi della bontà, perché è fuori dubbio che un adeguamento degli imbuti a sud di Grosseto è necessario e funzionale per la sicurezza e una variante da Rosignano a Civitavecchia possa diventare arteria chiave nello sviluppo della costa".