"Il Progetto Neve è un percorso educativo mirato a formare la personalità dei giovani"

Nell’ambito del Centro sportivo scolastico del nostro Istituto, il professor Giacomo Pagliai di cui è il referente, ha organizzato il progetto "Neve" rivolto a studentesse e studenti delle classi terze. "L’istituzione del Centro sportivo scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola – ci dice il professore –. I principali obiettivi che si intendono perseguire sono realizzare un percorso educativo mirato a formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze, contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il senso civico, realizzare percorsi di benessere psico-fisico anche per gli alunni con disabilità". In merito alla "settimana bianca" il professore evidenzia che "il viaggio di istruzione in montagna ha una valenza didattica ed educativa; il progetto ’Neve’ prevede l’avviamento alla pratica dello sci alpino, finalizzato all’acquisizione e al miglioramento delle capacità motorie generali, promuovendo un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, la pazienza di percorrere tutti i passi necessari, l’accettazione della fatica come condizione indispensabile per raggiungere un risultato che dia soddisfazione".