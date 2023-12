Il progetto del Comune: "Rinforzi alla Municipale"

Settantamila euro per "rinforzare" le presenze della Polizia municipale sul territorio.

Il Comune di Grosseto ha deciso di impegnare tale cifra per il progetto di potenziamento dei servizi della polizia municipale denominato "Sicurezza in città – Grosseto Safe".

La copertura economica arriva dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Col progetto il Comune di Grosseto nel 2022 aveva realizzato un cospicuo potenziamento di tutto il personale turnista di vigilanza, rivisitando le assunzioni a tempo determinato in proporzione ai seguenti obiettivi che andranno adesso centrati: incremento dell’attività di controllo del territorio in modo da costituire un significativo deterrente sulle questioni della sicurezza urbana, in una logica di complementarietà ed integrazione con le altre Forze di polizia presenti sul territorio, anche in virtù degli accordi ratificati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; intensificazione delle attività di contrasto al degrado urbano che costituiscono la prima percezione di sicurezza per il cittadino, anche alla luce delle normative che hanno investito il sindaco di maggiori poteri, con la finalità di accrescere la sicurezza dei cittadini; maggiore presenza della Polizia municipale nelle ore serali e notturne per un miglioramento delle azioni di controllo del territorio potenziando lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche nelle zone della movida cittadina per garantire i1 rispetto delle regole che sovrintendono all’ordinato svolgimento dei momenti di aggregazione e socializzazione, soprattutto da parte dei più giovani, assicurando controlli serali nella zona del centro storico al fine di verificare il rispetto della normativa sul commercio e presenziare alle manifestazioni di maggior interesse programmate nel periodo estivo; effettuazione di rilevanti attività di polizia stradale.

Ed ora ha deciso di impegnare ulteriori 70mila euro per il potenziamento e all’intensificazione dei servizi esterni di pattugliamento generale da parte degli operatori della Polizia municipale al fine di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana nonché la vivibilità sul territorio comunale.