Il "Premio Enrico Basile" Riconoscimento a Paolo Guzzanti "Commosso di essere di nuovo qui"

Lo sfondo del mare dell’Argentario e la Fortezza Spagnola a fare da cornice per la terza edizione del premio giornalistico "Enrico Basile", consegnato a Paolo Guzzanti. Una serata conviviale iniziata nella fortificazione spagnola di Porto Santo Stefano, dove il giornalista ha ricevuto la bella opera in ceramica realizzata dall’artista Gianni Capitani, e conclusa poi con una cena conviviale al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, organizzatore dell’evento assieme al Centro Studi Don Pietro Fanciulli, alla Proloco di Porto S.Stefano e all’associazione Cultura e Mare Cala Piccola, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e lo sponsor Banca Tema. La giuria presieduta da Arturo Cerulli e composta da Francesco Carrassi, già direttore de La Nazione così come Marcello Mancini, Emilio Mancuso, Gualtiero Della Monaca del Centro Studi Don Pietro Fanciulli e Massimo Sandrelli (presidente di Cala Piccola) ha deciso di assegnare il riconoscimento per il 2023 a Paolo Guzzanti. Era presente alla cerimonia anche la moglie di Enrico Basile, Gabriella. "Basile era un giornalista che amava l’Argentario", come ha sottolineato Massimo Sandrelli. E come lui anche Guzzanti, il quale si è detto "molto contento di tornare sul promontorio", oltre che "commosso di ricevere un bellissimo premio in una comunità adorabile che mi ricorda quando ero giovane, con le mie estati in famiglia negli anni ’80. E di quando intervistavo Susanna Agnelli, allora sindaco di Monte Argentario e guidava una maledetta jeep fuori strada a scapicollo".

Quarant’anni di storia politica e internazionale raccontata da Paolo Guzzanti e brevemente ripercorsa anche durante la premiazione. Giornalista politico con una forte capacità investigativa ed esegeta formidabile di alcuni protagonisti della vita politica italiana. Anche se il suo libro preferito, tra i tanti scritti sui protagonisti politici sia italiani che internazionali, è il libro più drammatico "che mi ha fatto soffrire per i fatti che si sono svolti: Litvinenko. Dal tè al polonio radioattivo alla guerra in Ucraina". La serata, alla quale erano presenti anche Sergio Iapino e il questore di Grosseto Antonio Mannoni, è proseguita con una cena al ristorante del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, dove è arrivato per un saluto anche il presidente della Regione Eugenio Giani.

Andrea Capitani