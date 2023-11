Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti vince il premio ‘Storie di alternanza e competenze’

Gli studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti vincono il primo premio del progetto della Camera di Commercio "Storie di alternanza e competenze", giunto alla sesta edizione, con "Comodamente da casa, ma consapevoli". Premio che permetterà alla scuola di ricevere 500 euro. A concorrere gli studenti della 4^AIA dell’indirizzo informatico che, sotto la supervisione dei professori Luisa Guerrini e Simone Pizzinelli hanno ideato e girato un video in cui hanno raccontato l’esperienza di alternanza a cui ha partecipato lo scorso anno tutto il Polo Manetti Porciatti, all’interno del progetto Saper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile.

Il premio è stato assegnato a livello territoriale nella categoria degli Istituti tecnici e professionali per percorsi Pcto, apprendistato di 1° livello e alternanza rafforzata. "Questa scuola continua a stupire per l’enorme bagaglio esperienziale che porta ai propri studenti – è il commento del dirigente scolastico, Claudio Simoni – e delle opportunità che si creano per loro. In questo caso ‘Storie di alternanza e competenze’ ha permesso loro di realizzare processi di crescita individuale e di orientamento al mondo del lavoro".