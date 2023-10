"Il poco prodotto che c’è non basta a coprire i costi"

Le previsioni della raccolta delle castagne erano dure, ma la realtà è stata anche peggiore. "E’ una stagione piena di difficoltà. Raccoglieremo il 70% in meno di prodotto che per la nostra azienda significa un ammanco di 10-15 mila euro – spiega Francesco Monaci titolare dell’omonima azienda di Castel del Piano – La castanicoltura è sempre stata un sostegno importantissimo per le famiglie in queste zone; una fonte di reddito certa che ha permesso a generazione dopo generazione di vivere in questi territori e tramandarsi la cultura della cura dei castagneti. Speriamo sia solo un anno storto". Sempre a Castel del Piano, l’azienda di Mirko Fazzi ha portato la castanicoltura amiatina nell’era della meccanizzazione. Dalla raccolta fino alla vagliatura il processo è in gran parte meccanizzato. Ed anche l’essiccatoio unisce tradizione ed innovazione. Una svolta verso la tecnologia spinta dalla necessità di reperire ogni anno manodopera per raccogliere da terra le castagne. L’azienda di Fazzi è sicuramente tra le aziende castanicole più moderne in circolazione in Toscana. "Sono cresciuto tra questi castagneti ma un’annata così non la ricordo. – racconta Fazzi – Manca il prodotto e quel poco che c’è non basta a coprire i costi che sosteniamo ogni anno per tenere questi castagneti come giardini, sempre puliti, sicuri ed ordinati, né tanto meno per rispondere alla crescente domanda. Il futuro? Sono preoccupato".