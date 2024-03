Il piacere di leggere. Progetto per i bambini

Bambini in tenera età in Libreria. E’ questo il progetto promosso dal Rotary Club International di Orbetello presentato dal presidente Luigi Ambrosini e dalla dirigente distrettuale Nunzia Costantini.

Dedicato ai piccoli da 0 a sei anni, grazie ai testi appositamente selezionati ora a disposizione nella biblioteca "Raveggi" consente ai genitori di ritirare i volumi da consegnare ai bamini così da stimolare la voglia di lettura con la collaborazione delle due responsabili della biblioteca, Lorena Manini (nella foto) e Silvia Simonini ed il patroconio dell’associazione nazionale "Nati per Leggere". Si è visto, infatti, che i piccoli, anche di pochi mesi, possono essere attirati da libri in grado di stimolare la loro curiosità (leggendo, chi è in grado di farlo, o anche semplicemente sfogliando le pagine) grazie alle immagini a loro abituali e con lettere in bianco e nero e caratteri molto grandi. "Questo consente – spiegano i dirigenti del Rotary –, di avviare un percorso formativo molto precoce ed utile". Il progetto è stato condiviso anche dai pediatri ospedalieri, dal consultorio Asl, le scuole dell’istituto materno infantile ed i servizi della pubblica istruzione comunali. Il Rotary ha finanziato il corso di aggiornamento per le due bibliotecarie, l’acquisto degli scaffali per i libri ed i testi del programma nazionale "Nati per Leggere".

Michele Casalini