Il percorso della memoria. Campogrande, una storia ripercorsa con le immagini

Lungo il viale alberato, in prossimità del supermercato Coop, è stato inaugurato il percorso museale all’aperto dedicato all’area di Campogrande che la Coop Unione Amiatina ha realizzato in collaborazione con il Comune. Questo progetto nasce dalla volontà di restituire la memoria di un luogo che per troppi anni non è stato accessibile alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di diffondere la storia di quest’area, così come ha spiegato Renzo Rossi, assessore comunale alla Cultura. "Con questo percorso museale viene ripercorso – commenta Rossi – il tempo di quando proprio dove adesso c’è il supermercato sorgeva uno dei tanti poderi mezzadrili, di come poi si insediò l’industria del Tannino della quale rimane a futura memoria l’altissima ciminiera". Perché la storia rimanga accessibile alle future generazioni sono stati installati pannelli ricchi di spiegazioni e immagini.

"Grazie a questo percorso si possono avere anche informazioni sul corso d’acqua che si affaccia sulla destra – spiega Rossi – da quale sorgente ha origine. Fino, poi, ad arrivare alla dimensione attuale della riqualificazione di una zona centrale nel contesto urbano di Castel del Piano, a ridosso di uno dei viali principali del paese, che grazie a Coop Unione Amiatina è stata riconsegnata finalmente alla vita della comunità dove tutti possono riconoscersi e conoscerne la storia. Questo spazio rinnovato porta con se la memoria contadina, la memoria sociale ed economica di Castel del Piano".

Ed è proprio grazie all’ausilio di immagini, cartoline, schede, mappe, fotografie che hanno gentilmente concesso privati cittadini gli ideatori di questo importante progetto culturale hanno potuto ricomporre il puzzle con lo scopo: "Di salvare la nostra identità – conclude Rossi – e consegnare la storia di Campogrande alle future generazioni. Grazie dunque a Coop Unione Amiatina ed a chi ha contribuito a realizzare questa bellissima opera".

Nicola Ciuffoletti