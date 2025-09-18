Il Pd scende in campo. Presentati i candidati: "Pronti ad altre sfide"

GROSSETO E’ iniziata dalla sede del partito in via Svizzera la ‘corsa’ dei candidati del Partito democratico per la provincia di Grosseto alle prossime elezioni regionali. Leonardo Marras, Alessio Scheggi, Lidia Bai e Lucia Tosini sono pronti alla sfida. "In questi 5 anni abbiamo dimostrato che il Pd è in grado di affrontare le sfide più complesse, a partire dalla sanità fino al sociale, dalle infrastrutture allo sviluppo delle aree interne, fino al sostegno all’agricoltura - ha detto il segretario provinciale Giacomo Termine – Ora però è il momento di fare un passo in più: siamo determinati a massimizzare le politiche per le aree rurali e interne, che rappresentano la vera ossatura della provincia di Grosseto e che meritano servizi di qualità, nuove opportunità di lavoro, una sanità diffusa e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini".

"L’esperienza di questi anni in Regione – ha detto Leonardo Marras – è un patrimonio di competenze e un’esperienza straordinaria dal punto di vista politico, umano e sociale. Proporre la mia candidatura agli elettori è un momento importante di verifica di un lavoro fatto e ancora in corso. Sono stato un Maremmano a Firenze in questi anni, senza mai allontanarmi dalla Maremma". "La politica è sempre stata una passione, un impegno che sento come un dovere verso la comunità che mi ha formato e che mi ha insegnato i valori in cui credo da sempre. – ha aggiunto Alessio Scheggi - Credo che la Toscana e la Maremma abbiano bisogno di nuove energie, di persone che conoscono i problemi quotidiani dei cittadini e che hanno il coraggio di rappresentarli senza distanze né formalità, con la propria identità ed il desiderio di migliorare. Per me la parola identità significa restare fedele ai valori che mi hanno guidato fin da giovane: la solidarietà, la giustizia sociale, l’attenzione ai più deboli". "Un mese fa non avrei immaginato di essere candidata al Consiglio Regionale della Toscana - sostiene invece Lidia Bai - Poi le cose accadono in fretta: ci si mette a disposizione e ciò che sembrava lontano diventa realtà. I miei impegni principali per la Maremma saranno: una sanità più vicina ai territori, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, connessioni digitali più forti e diffuse, sostegno concreto alle aree interne, viabilità più sicura ed efficiente, valorizzazione della cultura e del territorio". Questo invece il commento di Lucia Tosini, che è nata e vive nel cuore dell’Amiata, a Roccalbegna, insegnante, impegnata nel sociale e responsabile scuola e cultura nella segreteria provinciale del Pd. "Mi candido per portare in Regione voce e istanze dei nostri territori interni e marginalizzati – ha concluso - con un programma che affidi ai piccoli borghi tutela e cura del territorio affinchè la Toscana valorizzi ogni suo angolo".