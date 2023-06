Il Pd di Castel del Piano chiede pareri dei cittadini su temi dell'Amiata

Alla ricerca dei pareri dei cittadini. Il Pd di Castel del Piano ha iniziato un percorso di condivisione di idee e prospettive con i cittadini del territorio. Incontri pubblici e sondaggi virtuali sono gli strumenti utilizzati sia per far conoscere i temi inseriti nell’agenda del Pd, sia per misurare la capacità di questi argomenti di arrivare ai cittadini. Proprio per conoscere il parere degli elettori e dei potenziali tali sulle iniziative e le proposte fatte la segreteria locale ha lanciato un sondaggio online.

"È facile, veloce e anonimo" spiegano dalla segreteria locale, chi lascia il proprio parere fornirà al Partito democratico locale messaggi di ritorno fondamentali per dettare poi anche l’agenda politica della campagna elettorale per le amministrative del 2024.

Di attività il Pd, soprattutto negli ultimi mesi, le ha fatte molte ed è emerso abbastanza chiaramente il disegno politico pensato per l’Amiata. Per i dem la montagna deve lavorare per essere unita.

"Per avere peso e un futuro più certo, c’è bisogno di un’Amiata unita – dicono –. La pandemia ci ha insegnato anche questo. Ecco perché, insieme agli altri circoli Pd del versante grossetano, in questi anni abbiamo lavorato su alcuni temi".

E i temi sono, solo per citarne alcuni, la sanità diffusa sull’Amiata e l’esigenza di avere una legge per il castagno. Su questi e altri argomenti, chi partecipa al sondaggio, è chiamato a esprimere il proprio parere. Si può partecipare al sondaggio tramite la pagina facebook del Pd di Castel del Piano.