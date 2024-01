Il Pd attacca: ‘Il centrodestra non tutela i territori dalla ricerca geotermica in aree non vocate’

Il Pd torna sulla questione geotermia. Il deputato Marco Simiani, in vista della votazione sul Decreto Energia, aveva presentato un emendamento in cui si chiedeva al Governo di cosentire alle Regioni di avere l’ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca ed allo sfruttamento della geotermia, così come disposto dalla Consulta. Oltre all’emendamento presentato da Simiani (Pd), ne era stato presentato un altro dal deputato Mazzetti di Forza Italia. Intorno a queste iniziative era nato un appello sostenuto e firmato da sindaci di centrosinistra e di centrodestra, ma non dal sindaco di Castel del Piano. La maggioranza di governo, in sede di discussione, ha prima fatto ritirare l’emendamento di Mazzetti e poi ha votato contro quello di Simiani, lanciando un messaggio chiaro ai territori: non siamo con voi. "Con l’emendamento di Simiani – spiega Federico Badini segretario dell’Unione comunale (nella foto) – con l’appello a sostenerlo volevamo dare un messaggio forte di unità della politica, che credo fosse quello che si aspettassero i cittadini, le imprese le associazioni che hanno detto no alla centrale a Montenero d’Orcia. Il centrodestra ha scelto un’altra strada ma noi no".