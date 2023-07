Il Pci: "Bene il turismo in bici, ma la città deve essere più preparata"

L’incremento e la continua espansione del "turismo lento", specie quello delle biker, ha dato una visibilità ed è tutt’ora un’occasione di vetrina eccezionale per tutto il territorio. "Ci sono però aggiustamenti e miglioramenti da fare che passano attraverso azioni concrete che devono garantire una ricettività adeguata, una regolamentazione e una segnaletica conforme al codice della strada e in grado di rispettare anche il decoro urbano" inizia il Pci delle Colline Metallifere. "In primo luogo i centri abitati vanno meglio attrezzati per evitare quella sosta spesso "selvaggia" alla quale i pedalatori si abbandonano non avendo rastrelliere poste in prossimità alle zone di interesse o ai luoghi aperti alla ricettività – aggiungono –. Così si assiste non da ora, ad una sosta appunto selvaggia dove i biker si trovano costretti sono costretti a sistemare il proprio mezzo appoggiandolo dove capita, spesso ai muri dei palazzi pubblici eo privati se non, come si vede sovente, addirittura all’ingresso dello stesso palazzo comunale, per una pausa presso le attività commerciali". Ed ecco qui la necessità di aumentare il numero delle rastrelliere in punti nevralgici della città in prossimità del centro o delle attività che possono attirare il cicloturista.

"Non da meno il rispetto delle regole che da una parte sta al senso civico di chi pedala e dall’altra sarebbe opportuna una maggiore vigilanza della polizia municipale perché episodi come ad esempio il percorrere vie controsenso non è raro – chiude il Pci –. Come ad esempio via San Francesco, dove automobilisti percorrono il senso unico della ripida discesa, si ritrovano lungo il percorso se non addirittura in prossimità della curva, dopo il Seminario, di fronte a gruppi di ciclisti intenti a pedalare in senso contrario non solo trasgredendo al codice della strada ma creando un grave pericolo per se stessi e gli automobilisti".