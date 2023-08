Il Pci attacca sul Falusi "Prosegue la svendita Privatizzazione vicina"

"Prosegue la ‘svendita’ del servizio pubblico ai privati e si punta all’esaurimento del personale per privatizzare tutto anche se alla politica e alle istituzioni locali è una parola che non piace e preferiscono chiamarle esternalizzazioni temporanee".

Inizia così Daniele Gasperi, segretario del Pci "Colline Metallifere" sulla situazione del Falusi. "L’abbattimento della locazione, fatta con ritardo, – sottolinea – ha messo in primo luogo in crisi l’assetto economico dell’istituto e le responsabilità sono state attribuite ai presidenti e ai Cda che non hanno affrontato una crisi che in primo luogo è stata voluta dall’assenza delle istituzioni". "Si è fatto passare del tempo – aggiunge – e la situazione dell’istituto si è aggravata diventando quasi emergenza per poi effettuare il solito intervento con il quale Comune e Regione parevano i solutori della crisi con tanto di spettacolo con la venuta di Giani a darne l’annuncio, quando nella realtà la Lega con il consigliere Ulmi hanno di fatto creato le condizioni per accelerare il processo di riduzione del canone già applicato ad altri enti collegati alla Regione". Gasperi prosegue: "Poi le nomine del Cda con la responsabile dei servizi finanziari del Comune messa a ricoprire un ruolo politico per conto del Comune stesso che, per legge, ha compiti di vigilanza sull’operato del Falusi. Insomma se la suonano e se la cantano perché il controllore deve di fatto controllare se stesso".

"Si erano verificate fasi critiche nel passato ma mai si erano viste situazioni degenerate che hanno portato ad agitazioni sindacali – le parole di Gasperi –, all’intervento del Prefetto, alle dimissioni di un intero Cda e a una situazione che ha sfiorato il fallimento". Poi la chiusura.

"Oggi si fa finta che tutto sia tornato alla normalità quando nella realtà le manovre sono quelle di svuotare la parte pubblica e consegnare al mercato una delle esperienze più importanti del territorio ed esempio regionale. Le vicende che riguardano il personale infermieristico sono solo la continuità del processo di privatizzazione silente che avanza altrimenti il personale collocato in pensione dovrebbe essere sostituito con concorso. Ma come affermato dal sindaco ormai le residenze toscane sono quasi tutte esternalizzate per cui anche noi ci dobbiamo adeguare e chi non è d’accordo è libero di dimettersi tanto c’è chi lo sostituirà".