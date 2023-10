Il patrimonio da valorizzare: "Il camposantino può essere un’attrazione turistica"

"Occorre valorizzare e promuovere adeguatamente le risorse storiche, per attrarre i visitatori e preservare il ricco patrimonio culturale di Porto Ercole". Marco Nieto, capogruppo di Per l’Argentario nella minoranza consiliare, mette al centro dell’attenzione il "Camposantino", un cimitero storico di Porto Ercole conosciuto anche come il vecchio cimitero ottocentesco.

"Costruito tra il 1834 e il 1897, ha accolto le sepolture della popolazione locale per molti anni – sottolinea Nieto –. Secondo lo storico locale Alessandro Ferrini, esso fu addirittura il terzo cimitero in ordine di tempo della comunità di Porto Ercole. Situato nella vallata tra il Poggio delle Bicche e il Poggio del Forte Stella, a monte dell’attuale via Panoramica, il Camposantino è una diretta conseguenza dell’editto di Saint – Cloud, promulgato nel 1804 da Napoleone, il quale stabilì che le sepolture dovessero essere effettuate al di fuori dalle mura cittadine. Sebbene sia parzialmente in rovina, si possono ancora ammirare le mura di cinta e l’antica cappella, anche se è in uno stato di abbandono. L’ultima e unica colonna delle quattro rimasta in piedi ed integra, si trova in gravissime condizioni tali da chiedere la messa in sicurezza".

Occorrono dunque, secondo Nieto, interventi di sistemazione. "Grazie all’impegno di un gruppo di volontari, l’area è stata comunque ripulita di recente – aggiunge – rendendo di nuovo accessibile questo importante luogo di memoria. È impostante sottolineare che il camposanto è solo una delle numerose aree storiche di Porto Ercole che sono state trascurate e ignorate nel corso degli anni. Tuttavia, queste aree hanno un grandissimo potenziale turistico, considerando la loro vicinanza alla strada principale e al centro del paese, oltre alla loro notevole estensione. Sollecitiamo l’amministrazione a valorizzarlo per prevenirne il degrado ormai avanzato e per mettere in atto tutte le misure per salvaguardarlo e renderlo fruibile e accessibile al turista".