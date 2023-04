Il patentino per i cani Cinque appuntamenti per l’attestato ufficiale

L’Ufficio Affari Animali del Comune di Grosseto, in collaborazione con Il Melograno e l’Asl, organizza il primo corso per il conseguimento del patentino per proprietari di cani. Al termine del corso, verrà svolto un test di verifica a seguito del quale verrà rilasciato un attestato ufficiale. Il corso si svilupperà in 5 appuntamenti, il 9-11-16-18 e 23 maggio, dalle 16.30 alle 19.30 nella sala convegni ex Convento delle Clarisse: è previsto il versamento di un contributo di 15 euro a partecipante. Info 331 6089619.