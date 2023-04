Il passato da ricordare Nuovo polo espositivo per la storia mineraria

La storia mineraria delle Colline Metallifere trova nella Città del Balestro un nuovo polo espositivo dedicato, a due passi dal centro storico e dalla piazza dove si erge la bellissima cattedrale di San Cerbone: apre, infatti, le porte ai visitatori "Subterraneo" il polo museale che riunisce nello stesso percorso di visita il rinnovato Museo di Arte e Storia delle Miniere e il Museo della Miniera. Il taglio del nastro si terrà venerdì alle 17, in via Corridoni, con una festa di inaugurazione aperta a tutti i cittadini nel corso della quale interverranno il sindaco Marcello Giuntini, la professoressa dell’Università di Siena Luisa Dallai, la presidente del Parco Minerario Colline Metallifere, Lidia Bai e un rappresentante del Gruppo Mineralogico Massetano. "Subterraneo è un’operazione culturale lungimirante e di grandissimo valore per Massa Marittima – sottolinea il sindaco Marcello Giuntini – dal punto di vista identitario e della memoria storica, ma anche da quello dell’arricchimento della proposta turistica del territorio, con una narrazione del nostro passato minerario più completa ed esaustiva". Per il visitatore il percorso alla scoperta di Subterraneo inizia dall’edificio di via Corridoni, costruito negli anni Trenta e che ha ospitato la scuola elementare fino ai primi anni del 2000. Entrando in Subterraneo, quindi, sarà possibile conoscere la storia della miniera attraverso i video e gli strumenti multimediali, ma anche ammirare reperti come le antiche mappe, le carte con le sezioni geologiche, una vasta gamma di campioni di minerali e gli strumenti di lavoro del minatore, dalle lampade a carburo, agli elmetti, dagli scarponi e alle panierine che contenevano il pasto del minatore. La visita prosegue nelle Gallerie del Museo della Miniera, dove negli anni ottanta gli ex minatori hanno ricreato il loro ambiente di lavoro con tutto il necessario.