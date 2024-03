Il parere di chi lavora per il benessere animale

Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato due esperti. Alessandro Semplici, istruttore cinofilo della Newfoundly di Bagno di Gavorrano, che si occupa di educazione di base, recupero comportamentale per cani con problemi e addestramento per il soccorso in acqua, ci ha spiegato che per far stare bene il nostro cane è necessario soddisfare i suoi bisogni. È bene dargli alimenti corretti evitando cioccolata e dolci, ma anche fargli fare le cose che gli piacciono, tipo passeggiare all’aperto, scavare, giocare con altri cani facendogli provare sempre nuove esperienze, dato che i cani sono spesso spaventati da ciò che non conoscono. Anche loro hanno emozioni proprio come noi, ma non dobbiamo trattarli come se fossero esseri umani.

Massimo Barlettani, presidente dell’Accademia Mare Ambiente, associazione che gestisce l’Acquario Mediterraneo a Porto S.Stefano, ci ha detto che nelle vasche si deve innanzitutto creare un ambiente simile a quello marino riproducendo gli habitat tipici delle varie specie. È importante controllare giornalmente le vasche per vedere se l’acqua è pulita ed è tutto funzionante, osservando ogni singola specie per capire se sta bene o no. Questo si intuisce dal comportamento, oppure dall’osservazione dell’aspetto esteriore, verificando che non ci siano alterazioni nei colori. Inoltre è importante sapere che non si mettono mai insieme prede e predatori.