Il parco giochi danneggiato La rabbia del sindaco

Atti vandalici contro le attrezzature del parco giochi di Bagno, quello vicino alla stadio comunale, e da parte del sindaco Stefania Ulivieri arriva una forte presa di posizione pesante ed il primo cittadino batte il pugno sul tavolo. ""E’ deplorevole quanto è accaduto al parco di Bagno di Gavorrano. Esiste un problema di assenza di rispetto per i beni pubblici – insiste il sindaco – che sono di proprietà di tutti i cittadini e non solo del Comune. Sempre con maggior frequenza avvengono atti di vandalismo che comportano non solo spese aggiuntive per la messa in ripristino del bene danneggiato, ma determinano soprattutto la mancanza di servizi per i cittadini". Poi la sindaca Ulivieri si augura che siano individuati i responsabili. "Auspico che si possa fare luce sui responsabili dell’episodio, richiamando i vandali alle proprie responsabilità nei confronti della collettività". Il Parco di Bagno è soggetto spesso a subire azioni sconsiderate come raid notturni, più volte segnalati anche da chi abita nella zona, che lamenta pure corse notturne con i motorini se non addirittura partite di calcio, sempre di notte, fra giovani aspiranti a grandi stadi. Tempo indietro era stata segnalata anche una sorta di discarica abusiva con abbandono di ogni genere di oggetti fra cui un motorino e cartelli stradali. Anche le facciate della piscina comunale, che si affaccia sul parco, hanno subito nel tempo azioni vandaliche, come testimoniano le tante scritte lasciate sui muri. E di fronte a una tale situazione i residenti chiedono l’installazione e il funzionamento delle telecamere, a cui affidare la sicurezza sia degli impianti e della frazione stessa.

Roberto Pieralli