Il Palietto regala emozioni Pilarella come da pronostico Il Rione mette tutti in fila

L’equipaggio favorito secondo il pronostico era quello della Pilarella e così è stato. È l’armo biancorossoblù ad aggiudicarsi il Palietto, gara dedicata agli under 23, di fronte a una bella cornice di pubblico. Il sorteggio vede il Valle al primo gavitello, la Fortezza al secondo, la Pilarella al terzo e la Croce al quarto. Alla prima girata la Pilarella si porta in testa, seguita a breve distanza dalla Croce e dal Valle, con la Fortezza quarta. Stesse posizioni dopo la seconda vasca, con la Fortezza che decide di fermarsi avendo imbarcato dei ragazzi a pochi giorni dalla gara. A metà gara i distacchi rimangono praticamente invariati, con la Pilarella seguita a ruota dalla Croce e dal Valle, così come alla quarta virata. Bellissimo Palietto fino alla fine: alla penultima vasca il distacco tra Pilarella e Croce si fa serrato fino al testa a testa finale, con i biancorossoblù che tagliano per primi il traguardo con solo mezzo guzzo di vantaggio, con il tempo di 15’ 20’’. Al primo posto dunque la Pilarella con Andrea Moretti al timone, Niccolò Sabatini al primo remo, Stefano Capitani al secondo, Tommaso Infetti al terzo e Michele Rosi al quarto. Secondo quello della Croce con Niccolò Giovani al timone, Andrea Benedetti al primo remo, Federico Rosi al secondo, Giacomo Rosi al terzo e Alex Jr Ciarcia al quarto. Terzo il Valle con Riccardo Loffredo al timone, Alessandro Bucci al primo remo, Manuel Capitani al secondo, Riccardo Schiano al terzo e Tommaso Bianchini al quarto. Quarta la Fortezza con Davide Giovani al timone, Andrea Amato, Patrizio Lacchini, Salvatore Castello e Simone Picchianti.

Prossimi appuntamenti le cene rionali che avverranno all’interno delle rispettive piazze. Sabato sarà il turno di Valle e Pilarella, mentre il giorno seguente toccherà a Croce e Fortezza. E poi via verso l’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario in programma, come da tradizione, nel giorno di Ferragosto.

Andrea Capitani