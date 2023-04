Il paese è Bike-Friendly Arriva la bandiera gialla

Scarlino continua ad essere bike-friendly. La Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) ha assegnato anche nel 2023, per il quinto anno consecutivo, la bandiera gialla al Comune scarlinese assegnandole 4 bike-smile su cinque. "Siamo orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta un punteggio così alto dalla Fiab – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – che ringraziamo perché ci affianca e stimola nello sviluppo della mobilità dolce e nel fondamentale percorso di sensibilizzazione verso la comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Pochi giorni fa abbiamo aderito ad un’iniziativa di Fiab rivolta agli studenti. I piccoli sono andati a scuola a piedi: esperienze come questa insegnano ai ragazzi e alle loro famiglie l’importanza delle buone pratiche. E continueremo su questa strada. In questi anni ci siamo occupati della manutenzione delle principali piste ciclabili del nostro territorio: adesso è tempo di nuove progettazioni che presto presenteremo alla cittadinanza".