Il paese di Seggiano domani si mobilita per la "Passeggiata per la pace"

Domani Seggiano si mobilita per la pace. È in programma nel paese amiatino una "Passeggiata per la pace" che accoglierà chiunque, dai paesi limitrofi, vorrà aggregarsi. L’appuntamento per i partecipanti è alle 16, la partenza è dalla chiesa della "Madonna della Carità", quindi dalla parte bassa del paese. La passeggiata poi si muoverà con l’obiettivo di raggiungere il centro storico di Seggiano e dunque le piazze del paese. Alle 17 è previsto un ristoro con bruschette servite nella sede della Fondazione Radici Intelligenti e seguirà un appuntamento musicale con "Stazione Malaika". L’evento sta già raccogliendo molte adesioni, tra i partecipanti anche le famiglie dei bambini che frequentano le scuole elementari. Proprio i più piccoli hanno creato dei manifesti e degli striscioni che verranno esposti durante tutta la passeggiata. Presenti anche alcuni materiali realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia.