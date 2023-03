Il paese accoglie i resti mortali di don Gino La Messa con il vescovo Roncari

Il paese non lo ha mai dimenticato. E domenica 19 tornerà a riposare per sempre nel borgo che lo ha visto protagonista per 38 anni. Sarà una giornata di festa per tutti i campagnatichesi quella che vedrà il ritorno dei resti mortali di don Gino Faldini, già parroco di Campagnatico per 38 anni. E’ stato l’attuale parroco, don Ivano Rossi, a mettere in moto tutto l’iter per riportare i resti dell’amato parroco nuovamente in paese. Dopo la riesumazione di Don Gino, che riposava nel cimitero di Montemassi, don Ivano ha voluto che quei resti tornassero nel paese che lui ha tanto amato per riposare definitivamente all’interno della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. "Grazie al permesso del Vescovo - scrive don Ivano - e dei nipoti del parroco, è stata possibile questa nuova collocazione". E domenica 19 ci sarà anche il Vescovo di Grosseto, monsignor Giovanni Roncari, alla messa che verrà celebrata in memoria di don Gino. "Il parroco ha dato molto al paese sia a livello religioso che a livello civile" ha concluso don Ivano. Ad accogliere i resti mortali del parroco tanto amato ci saranno anche le comparse e i tamburini delle contrade del Palio dei Ciuchi di Campagnatico anche perchè don Gino è stato uno di quelli che ideò la tradizionale corsa dei ciuchi.