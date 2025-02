Il nuovo Piano sulla geotermia: "Traguardo fondamentale": "Scelte di Giani, vigileremo"

Dopo una lunga trattativa tra Regione ed Enel Green Power l’accordo per il rinnovo delle concessioni geotermiche è stato trovato.

"Il nuovo Piano pluriennale sulla geotermia segna un traguardo fondamentale per il nostro territorio e per tutta la Toscana – dice Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd –. E’ prevista la proroga ventennale della concessione confermando praticamente tutte le condizioni dell’ex Protocollo 2007, che sono state inserite a suo tempo nella legge di liberalizzazione, garantendo risorse fondamentali per lo sviluppo locale, per il potenziamento e l’innovazione del settore, migliorando l’efficienza degli impianti e assicurando una produzione energetica ancora più sostenibile. Il piano prevede la costruzione di una nuova centrale a Monterotondo nella zona del Milia, che sarà a ciclo chiuso, garantendo il massimo rispetto dell’ambiente e una produzione energetica innovativa e sostenibile".

Anche la politica romana ha commentato l’intesa raggiunta tra Regione ed Enel. "Il rinnovo delle concessioni geotermiche in Toscana ha messo tutti d’accordo: è stata coniugata – dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera Marco Simiani e capogruppo Pd in Commissione attività produttive Vinicio Peluffo – la promozione dell’energia pulita con la crescita economica dei Comuni interessati che potranno beneficiare di ulteriori risorse; è stato salvaguardato l’impatto ambientale e ridotto notevolmente l’utilizzo di fonti fossili. Il ‘Modello Toscana’ anche in ambito energetico si è dimostrato quindi vincente. E’ ora necessario che la stessa modalità di rinnovo sulle concessioni, che prevede quindi di dare alle Regioni la possibilità di scelta tra messa a gara e riassegnazione ai concessionari uscenti a fronte di un piano di investimenti e ricadute positive per i territori, sia esteso anche al settore dell’energia idroelettrica".

La senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci ha ribadito: "Partiamo dal dato di fatto che nel panorama delle energie rinnovabili è giusto considerare anche la geotermia. Una risorsa a basso impatto di cui la Toscana è ricca – commenta Petrucci –. Detto questo, sul caso specifico si è trattato di un processo condotto esclusivamente dalla giunta regionale e da Giani, che non ha in alcun modo coinvolto il consiglio regionale o le altre forze politiche. Come Fratelli d’Italia siamo già al lavoro su tutti i livelli per approfondire ogni aspetto di questa vicenda e i particolari dell’accordo. Come sempre saremo rigorosi e non mancheremo di evidenziare elementi che riterremo meritevoli di ulteriori analisi".

Nicola Ciuffoletti