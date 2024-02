Il MuVet di Vetulonia si promuove e partecipa alla 10^ edizione di TourismA

Il MuVet di Vetulonia alla 10^ di TourismA. Da domani a domenica l 25 febbraio al Palazzo dei Congressi di Firenze è in programma TourismA, il salone di archeologia e turismo che favorisce gli incontri di promozione, divulgazione e conoscenza della cultura a tutti i livelli. "Con grande soddisfazione – commenta la direttrice del MuVet Simona Rafanelli – annuncio la partecipazione, anche quest’anno, del Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia a questa importante rassegna. E ringrazio il Comune, che ce ne ha data l’opportunità. TourismA celebra i 10 anni e, come museo, siamo sempre stati presenti, conquistando un posto speciale nel cuore del direttore Piero Pruneti, con cui collaboriamo anche nell’organizzare incontri, laboratori e tavole rotonde. Per il nostro museo è un’ opportunità per far conoscere in anteprima i progetti che porteremo avanti durante l’anno". "Siamo orgogliosi di partecipare al più importante salone dell’archeologia – dice la sindaca Elena Nappi – sempre da protagonisti, a conferma dell’eccellenza che rappresenta il nostro Museo di Vetulonia che ogni anno propone e stupisce con mostre a dir poco straordinarie sia per le opere che riesce a mettere in esposizione, sia per le tematiche che racconta attraverso le proprie rassegne culturali". Quest’anno il MuVet sarà presente a TourismA con un proprio stand e parteciperà a quattro tavole rotonde.