"Il muro del cimitero adesso rischia di crollare"

Un pezzo alla volta molte criticità già presenti a Massa da anni rischiano di degenerare e fare la fine delle mura civiche di via dei Chiassarelli. È il caso del muro del cimitero, posto appena usciti dal centro abitato sulla sinistra, in diversi hanno effettuato la segnalazione qualcuno con sarcasmo dicendo "se il comune aspetta che venga giù per intervenire?". E non c’è da stare tranquilli anche se naturalmente l’area non è pericolosa per le persone e le cose come via dei Chiassarelli, porta sconforto vedere come il degrado avanzi e non si prevedano o facciano interventi per scongiurare nuovi danni al patrimonio della città. Questo si somma alle numerose segnalazioni effettuate anche dai gruppi di minoranza che riguardano ad esempio la vecchia sede della comunità montana, ormai fatiscente che rischia il collasso e, accanto a questa struttura, una nuova invasione di edera sulle mura civiche già interessate da cedimenti che, se non rimossa, rischia di provocare altri danni e situazioni di emergenza.

"Altre situazioni – aggiunge la minoranza – sono quelle di piazza XXIV Maggio dove l’ex abitazione del fattore è considerata variante strutturale in stato di degrado avanzato. Bene ricordare anche Storcicoda con l’immobile presente da decenni e l’area Molendi, l’ingresso della città che dal 1998 è un cumulo di macerie. Le piccole manutenzioni dovrebbero essere seguite con più cura e attenzione perché evitano danni più gravi mentre tutte le altre situazioni più complesse, oggetto di numerose segnalazioni, anche se non sono di proprietà del Comune, necessitano di avere risposte urgenti o provvedimenti come ordinanze per la messa in sicurezza o tutela per evitare conseguenze spiacevoli o altre situazioni che nonsi confanno a una città definita gemma".